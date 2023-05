Blanco scala le classifiche con Innamorato. La dedica speciale per Martina Valdes

(Di lunedì 15 maggio 2023) "Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente", le parole del cantante nel ringraziare la fidanzata per averlo ispirato nella creazione del suo ultimo progetto musicale. L'articolo proviene da DireDonna.

Il trionfo dell’ultimo progetto musicale del cantante bresciano, infatti, è dovuto anche alla relazione con la tiktoker, musa ispiratrice e supporter numero uno del giovane artista: Martina Valdes. No ...Blanco è il nome d’arte di Riccardo Fabbriconi. L’artista è un’icona generazionale e nel 2022 ha raggiunto il grande successo grazie alla vittoria nel Festival di Sanremo ...