(Di lunedì 15 maggio 2023) A Kyauktaw, in Myanmar, i residenti lavorano per rimuovere detriti e alberi caduti sulle stradeildel micidialetropicale, che ha scatenato la sua furia attraversando la ...

A Kyauktaw, in Myanmar, i residenti lavorano per rimuovere detriti e alberi caduti sulle strade dopo il passaggio del micidiale ciclone tropicale Mocha, che ha scatenato la sua furia attraversando la ...Il ciclone Mocha ha raggiunto il Bangladesh e ladistruggendo i tetti in lamiera di molte abitazioni e sradicando centinaia di alberi. Era ... Nelle immaginiabitanti dell'isola di Shapuree, ...Mentre negli USA Obama ha vinto le elezioni grazie ad internet, l'Italia prende a modello la Cina, lae l'Iran. OggiUNICI media che hanno fatto rimbalzare questa notizia sono stati la ...

Birmania, gli interventi dopo il passaggio del ciclone Mocha - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

A Kyauktaw, in Myanmar, i residenti lavorano per rimuovere detriti e alberi caduti sulle strade dopo il passaggio del micidiale ciclone ...Il ciclone Mocha, il più potente degli ultimi dieci anni, si è abbattuto sul Myanmar facendo registrare più di 700 ferite, vittime e ingenti danni ...