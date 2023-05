Bimbo scompare per 2 anni senza lasciare traccia – poi guardano dietro il comò…

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 15 maggio 2023) La fine di una relazione, che essa sia convivenza o matrimonio, è sempre dolorosa e difficile da gestire. Specie quando la coppia ha uno o più bambini insieme, che troppo in fretta sono coinvolti in queste spiacevoli vicende del mondo degli adulti. La custodia dei figli diventa spesso una lotta fatta di sconfitte e vittorie per i genitori, quasi sempre solo sconfitte per i figli. Un bambino che ha dovuto vivere tutto questo è il piccolo Ricky, che insieme alla madrenel nulla, per due lunghissimi…. LEGGI DI PIÙ: 5dopo che la figlia, mamma riceve lettera che le fa crollare mondo addosso Mike Chekevdia e Shannon Wilfong erano una coppia come tante, che insieme avevano avuto un bambino, Richard “Ricky” ...