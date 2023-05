Bimbo e mamma scompaiono per 2 anni senza tracce – poi il padre guarda dietro il mobile…

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 15 maggio 2023) La fine di una relazione, che essa sia convivenza o matrimonio, è sempre dolorosa e difficile da gestire. Specie quando la coppia ha uno o più bambini insieme, che troppo in fretta sono coinvolti in queste spiacevoli vicende del mondo degli adulti. La custodia dei figli diventa spesso una lotta fatta di sconfitte e vittorie per i genitori, quasi sempre solo sconfitte per i figli. Un bambino che ha dovuto vivere tutto questo è il piccolo Ricky, che insieme alla madre scompare nel nulla, per due lunghissimi…. Mike Chekevdia e Shannon Wilfong erano una coppia come tante, che insieme avevano avuto un bambino, Richard “Ricky” Chekevdia. I due ad un certo punto hanno deciso di non stare più insieme avviando le pratiche necessarie per la custodia legale del minorenne. Spariti nel nulla Il figlio infatti all’epoca dei fatti aveva solo appena 6 ...