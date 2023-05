Bimbo autistico ' disturba' e viene ' isolato' per la prima comunione Le decisione del parroco

Così un simbolo di inclusione e comprensione come una chiesa diventa paradossalmente un luogo di separazione per un bambinoche si è visto negare dal parroco della chiesa dell'Assunta a ...Avrebbe voluto fare la Prima Comunione assieme ai suoi 40 compagni nella chiesa dell'Assunta a Silvi, in provincia di Teramo, ma il parroco ha preferito che un bambinodi 10 anni ricevesse l'Eucarestia separatamente, in una seconda cappella. La decisione è stata presa dal prelato dopo che il ragazzino ha fatto cadere un cero in cui poi è inciampato durante ......poi accaduto nel giorno della prima comunione del bambinosi sono avute venerdì, quando il parroco Antonio Iosue ha riunito tutti i bambini per fare le prove e la confessione. Il...

