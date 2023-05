Biglietti Atalanta-Verona | dove prendere i ticket del match I dettagli

(Di lunedì 15 maggio 2023) Iperusciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Gewiss Stadium Tramite il sito ufficiale, l’ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne iper il contro il. Iverranno venduti giovedí 16 maggio alle 10:00 tramite il sito Vivacon i seguenti prezzi: Morosini: 20 € Distinti Sud: 20 € R. Scoperta 29 € R. Coperta 49 € Tribuna Centrale 120 € Tribuna Nerazzurra 200 € – Under 6 no seats– Under 14 In Tribuna Centrale ed in Tribuna d’Onore Nerazzurra viene proposta la PROMO Under 18, Donne e Over 65 al prezzo di € 30.

Atalanta-Hellas Verona, info biglietti Atalanta

Il comunicato della società gialloblù sui tagliandi per la gara contro i nerazzurri Atalanta Bergamasca Calcio ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Atalan ...