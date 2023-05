Bianca Atzei irriconoscibile | “Ma cosa ha fatto?”

'Una donna stupenda' inzia così la lode di Stefano Corti per la sua. Per la prima volta, la cantante sarda può celebrare la festa della mamma e, dopo il dolore per l'aborto precedente, ora è più felice che mai e spesso mostra il suo piccolo Noa ai ...Incidente della cantante: il caloroso saluto di Bancae Stefano Corti a Verissimo In attesa di buone nuove su Iva Zanicchi si segnala che sabato scorsoe Stefano Corti sono stati ...Mariana Rodriguez ,, Michela Quattrociocche e Martina Stella sono protagoniste di un racconto emozionante fatto di parole e immagini da cui traspaiono assoluto amore, senso di pienezza, ...

Bianca Atezi, la dolcissima dedica di Stefano Corti. Ma i fan incalzano: «Sposala» leggo.it

Recentemente Bianca Atzei è stata ospite a Verissimo. I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.«Una donna stupenda» inzia così la lode di Stefano Corti per la sua Bianca Atzei. Per la prima volta, la cantante sarda può celebrare la festa della mamma e, dopo il ...