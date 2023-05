Bergamo-Roma | 3 voli al giorno di andata e ritorno

(Di lunedì 15 maggio 2023) Orio al Serio. Da lunedì 15 maggio Aeroitalia ha ripreso a operare tregiornalieri ditra l’aeroporto di MilanoFiumicino. Le frequenze sono state studiate per consentire di volare verso la capitale e rientrare negli orari più richiesti dall’utenza e per garantire connessioni e prosecuzioni in coincidenza attraverso l’aeroporto di Fiumicino, anche con possibilità diin giornata, in Italia verso gli scali di Olbia, Alghero e Palermo (quest’ultimo dal 1° giugno) e con Bucarest e Bacau innia. Isono operati con aeromobili De Havilland Dash DHC-8-Q400 da 78 posti della compagnia aerea partner Skyalps, che garantiscono collegamenti veloci ed un elevato standard di comfort a ...

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Oggi, 15 maggio, è l'Overshoot Day dell'Italia: il giorno in cui il Paese, secondo il think tank Global Footprint Network, ha esaurito le risorse che è in grado di generare in ...Di fatto, il tema al centro del dibattito sono state le nove città italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Prato, Roma e Torino) selezionate nella “Missione 100 climate neutral and smart ...