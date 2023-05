Belen Rodriguez | che fine ha fatto Stefano De Martino? Le segnalazioni

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 15 maggio 2023)Desembrerebbero essere spariti dai social e dalla vita pubblica. Per fare chiarezza, i due sono presenti in tv con i rispettivi impegni ma come coppia completamente spariti, soprattutto sui social. I follower più affezionati, infatti, temono una nuova crisi. La storia si ripete? In molti, dunque, hanno notato la L'articolo