Beffa Sampdoria | l’Empoli la riprende nel recupero e si salva!

(Di lunedì 15 maggio 2023) Lanon vince più nel campionato di Serie A. La squadra di Dejan Stankovic si ferma sull’1-1 controallo Stadio Luigi Ferraris. COLPO – Lanon riesce a vincere. Arriva l’ottava partita senza successi, tra cinque sconfitte e tre pareggi tra cui quello di oggi. I blucerchiati si devono accontentare dell’1-1 contromaturato solo nei minuti finali. Il gol di Alessandro Zanoli su assist di Fabio Quagliarella al 34? non è bastato, i toscani l’hanno ripresa in mischia al minuto 93 con una clamorosa rete di Roberto Piccoli. Lanon sorride più in questa Serie A,ottiene la salvezza con il punto guadagnato salendo a quota 39 e festeggia allo Stadio Luigi Ferraris. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Riscatto per la Fiorentina dopo lainterna nella semifinale di andata di Conference League ... Questo lungo spezzatino di campionato si completerà lunedi sera con il 'Monday Night'- ...Parial 94 per ladi mister Tufano, agguantata dal Torino a tempo scaduto. La partenza è traumatica. Già al 9 infatti Savva scambia con Caccavo e, dopo aver eluso la marcatura di Miettinen, ...L'Udinese sconfigge laper 2 - 0 e la condanna alla retrocessione matematica in serie B a quattro giornate dalla fine del campionato. Una retrocessione conperché arriva a pochi giorni dalla promozione in ...

Beffa Sampdoria: Piccoli al 92' risponde a Zanoli e l’Empoli fa 1-1 ed è salvo ItaSportPress

poi serve un bell'assist a Zanoli che di prima intenzione schiaccia la conclusione e beffa Vicario sul secondo palo. Alessandro Zanoli, lo ricordiamo, è un calciatore di proprietà del Napoli, in ...Per il leader di Merlyn Partners con il sostegno finanziario di Garrone chance in crescita con l’aumento di capitale. Incerta la pista di un fondo Usa ...