Beetlejuice 2 | Willem Dafoe si aggiunge al cast

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 maggio 2023)2 della Warner Bros arricchisce il suocon l’aggiunta di(Inside), alcune fonti, lo hanno confermato a Deadline. Chi compone ildi2? L’attore si unisce a un ensemble anche per interpretare i nuovi arrivati ??Jenna Ortega e Justin Theroux, così come i membri deloriginale diMichael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara, infine Monica Bellucci. Trama, uscita e locatin I dettagli sulla trama del sequel tanto atteso sono nascosti. Tim Burton è tornato alla regia da una sceneggiatura di Alfred Gough e ancora, Miles Millar di mercoledì, con la produzione di Burton, Tommy Harper, Plan B, Marc Toberoff e David Geffen. Danny Elfman tornerà per la colonna sonora del nuovo film, la ...