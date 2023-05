Bce | Goldman Sachs dopo multa | questione risolta | siamo soddisfatti**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo collaborato a stretto contatto con la BCE in tutto il procedimento esoddisfatti di aver risolto completamente la". Lo sottolinea in una dichiarazionel'annuncio arrivato da Francoforte su una sanzione da 6,63 milioni di euro per falsa dichiarazione del fabbisogno di capitale, violando le regole di segnalazione del rischio di credito. La dichiarazione - con il riferimento a una 'soluzione completa' - lascia intendere chiaramente che il colosso bancario Usa non ricorrerà alla Corta di Giustizia Ue. "Riconosciamo l'importanza cruciale dei nostri obblighi in materia di reporting regolatorio e abbiamo adottato tutte le misure necessarie per risolvere questo problema pregresso" sottolinea la banca. I coefficienti patrimoniali - ha ...