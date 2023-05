Bayer Leverkusen-Roma | semifinale Europa League | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ildi Xabi Alonso e ladi José Mourinho sono nuovamente pronte ad affrontarsi. Le due squadre si sono già scontrate e tra qualche giorno ci sarà il secondo confronto nel giro di una settimana. Con esattezza giovedì 18 maggio la compagine tedesca e quella italiana, a partire dalle ore 21.00, daranno vita a quella che si prospetta una vera e propria battaglia all’interno dello stadio di: la BayArena. Il match che si disputerà tra appena tre giorni sarà di fondamentale importanza per l’una e l’altra squadra. In palio, infatti, ci sarà il pass per la Finale dell’. Siamo dunque agli sgoccioli della seconda competizione europea per club e le squadre rimaste in corsa per sollevare il trofeo sono solamente quattro. Due di queste sono italiane: una ...

Roma che viene dalla vittoria per 1 - 0 contro ildi giovedì nella semifinale di andata di Europa League . In campionato cinque punti in altrettante partite, grazie alla vittoria ...Alla fine però per il terzino del Benfica Grimaldo a spuntarla è ileurorivale della Roma che secondo la stampa inglese è vicinissimo a chiudere l'accordo..." La Roma pareggia 0 - 0 contro il Bologna al Dall'Ara e sale a 59 punti nella classifica della Serie A a quattro giorni del ritorno della semifinale di Europa League contro il. ...

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e la Roma di José Mourinho sono nuovamente pronte ad affrontarsi. Occhi sulla semifinale di Europa League ...Entriamo nella settimana in cui saremo a conoscenza delle squadre che si potranno giocare una coppa europea. Giovedì sarà il turno dell'Europa League, con due squadre italiane in lizza per la finale d ...