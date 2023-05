Bayer Leverkusen-Roma | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Il pareggio esterno maturato con il Bologna non ha demoralizzato la Roma , che vede avvicinarsi sempre di più la gara di ritorno di Europa League contro il. Hanno dato forfait all' allenamento odierno Dybala e Smalling , che in attesa di capire se potranno o no partire per la Germania hanno svolto una seduta personalizzata in palestra. ...La Roma è tornata a Trigoria in mattinata per allenarsi in vista del big match di coppa in programma giovedì alla BayArena quando gli uomini di Mourinho saranno chiamati a difendere l'1 - 0 dell'...Il return - match di Europa League che mette in palio la qualificazione alla finale, vedrà Mourinho schierare nuovamente tutti i titolari, dopo il robusto turn - over effettuato in ...

Bayer Leverkusen Roma probabili formazioni: le possibili scelte

La finale per l'Europa League 2022-23 mette in palio un posto per la prossima Champions League, il torneo più ambito. Ecco perché Roma e Juventus faranno di tutto per cercare di centrare l'ultimo atto ...BAYER LEVERKUSEN SMALLING – L’assenza di Chris Smalling si fa tremendamente sentire in questa parte finale di stagione della Roma. Il difensore inglese è il leader… Leggi ...