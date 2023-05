Bassetti denuncia le ‘storture’ della nostra Sanità | dalle aggressioni | agli stipendi “Io | un primario che ancora deve timbrare il cartellino”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 15 maggio 2023) Matteo, il noto docente e direttore di Clinica di Genova, salitoonore delle cronache per essersi schierato in prima linea nella lotta al Covid durante la Pandemia, quando le ha da die non si fa certo pregare. Così, anche stavolta, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine MOW (mowmag.com), iled infettivologo, ha commentato quelle che a suo giudizio sono le attuai problematiche che affliggono laItaliana.: “Leai medici? La gente ritiene che la gravitàsua malattia non la stabilisca il triage, dove ci sono persone che hanno studiato per quello” Partendo più in generale dall’organizzazione, fino ad arrivare– spesso irrisori – e non trascurando tuttavia ...