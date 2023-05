Basket | Serie A2 Playoff 2023 | tabellone e accoppiamenti

(Di lunedì 15 maggio 2023) E’ volta al termine la seconda fase della stagione 2022/diA2 di. Nella rincorsa a un posto in A1 del prossimo anno, sono 18 le squadre coinvolte, divise in tre gironi: il Girone Giallo (1°, 2° e 3° dei due gironi), il Girone Blu (4°, 5°, 6°) e il Girone Bianco (7°, 8°, 9°); viene mantenuto il record di vittorie/sconfitte degli scontri diretti giocati nella regular season. Al termine, viene stilata la classifica dal 1° al 18°: le squadre che chiudono al 17° e 18° posto vengono escluse dai, ma mantengono la categoria. Per quanto riguarda le teste di, neloro si prospetta una probabile semifinale tra Cremona e Baltur Cento, che si sono sfidate nell’ultima giornata con Baltur Cento che l’ha spuntata su Cremona 76-67. Nel ...

Mercoledì sera, sempre a Cento, la seconda sfida dellaBologna sport2022 - 2023A2 Squadra Ravenna'Provarci fino alla fine!', con questo motto i giallorossi della OraSi Ravenna chiamano a raccolta i propri appassionati in vista di una sfida ...

Virtus Bologna, coach Sergio Scariolo out a fine stagione Pronti Trinchieri, Djordjevic e Perasovic Eurosport IT

Debutto negativo dell’Apu Old Wild West ai quarti di finale play off del Campionato di Serie A2. Lo riferisce in una nota l'Ufficio Stampa del club. I bianconeri escono dal PalaCarnera sconfitti per ...La C Gold di basket si appresta a vivere in momento clou della stagione, quei playoff in cui l’Esperia Cagliari aveva già conquistato un posto con due turni d’anticipo sulla fine della fase a orologio ...