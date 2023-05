(Di lunedì 15 maggio 2023) Il Banco di Sardegnanon fa sconti,sonoramente il, mette in parità lacontro l’Umana Reyere ribalta il fattore caampo, avendo così la chance di chiudere, se tutto va per il verso giusto, ladavanti al proprio pubblico in caso di esito positivo. 55-81 il punteggio finale: 26 punti sono il maggior divario tra le due squadre nella storia in tema playoff. Ousmane Diop è il mattatore con 20 punti, 7 rimbalzi e 29 di valutazione; male tutto l’attaccono, con i soli Marco Spissu e Jordan Parks a quota 10.femminile, il calendario delle amichevoli dell’Italia verso gli Europei 2023 Le prime fasi di gara scorrono molto equilibrate, anzi èa partire bene grazie a Parks e ...

Al Taliercio il secondo match dei quarti scudetto tra quarta e quinta della classifica finale, i padroni di casa cercano il bis dopo il successo in Gara ...Qualunque sarà il risultato della partita di stasera, giovedì la serie si sposterà a, per gara 3 e l'eventuale gara 4 di sabato. Se le squadre si troveranno sul 2 - 2, la bella si ...Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dei playoff della Serie A1 2022/2023 di. È iniziata la caccia al titolo di campione d'Italia, con i quarti di finale che hanno già ......

Basket: Sassari vola nei secondi due quarti a Venezia ed espugna il Taliercio, serie sull'1-1 OA Sport

La C Gold di basket si appresta a vivere in momento clou della stagione, quei playoff in cui l’Esperia Cagliari aveva già conquistato un posto con due turni d’anticipo sulla fine della fase a orologio ...Ma Sassari è sempre più vivace: sorpasso di Jones dopo una manciata di secondi, libero di Watt con 1'57" per un pari effimero. Kruslin da tre, Parks da due; Bendzius da 0/2 in lunetta, Jones che ...