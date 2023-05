Basket | Playoff Serie A 2023 | la Virtus Bologna batte ancora Brindisi e si avvicina alle semifinale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Lafa due su due nei quarti di finale deidelladi. Dopo il nettissimo successo di due giorni fa (per 104-68), i ragazzi di Sergio Scariolo battono nuovamenteper 109-95 e si portano dunque a un passo dsemifinali. Fondamentali per le V Nere i 18 punti di Marco Belinelli, i 17 a testa di Jordan Mickey e Milos Teodosic e i 16 punti e 8 rimbalzi di Tornike Shengelia, mentre agli ospiti non bastano i 21 di D’Angelo Harrison e i 16 di Ky Bowman. Ora si tornerà in campo venerdì 19 maggio per Gara-3. Si giocherà ae la compagine emiliana avrà il primo match point per passare il turno. Al Paladozza la...

Nella sfida valida come gara - 2 dei quarti di finale deidella Serie A1 2022/2023 di, Sassari ha asfaltato Venezia con il punteggio di 55 - 81. Match senza storia e dominato dall'inizio alla fine dai sardi , che prendono in mano fin da ...Si è conclusa una bellissima serata dedicata aidella Serie A2 di2022/2023 , con alcune squadre che hanno fatto il loro debutto ed altre che invece sono già ad un passo dalla qualificazione ai quarti di finale. Tra queste c'è ...La serie disi porta così in parità sul 1 a 1. Migliori marcatori per le due squadre Clark 16 punti e Johnson con 19. 86 - 63 . Durante la puntata di stasera di 'Calcio.' previsti ...

Playoff NBA, Boston batte ed elimina Philadelphia Agenzia ANSA

A Brindisi è festa. La squadra di calcio ha ritrovato la Serie C, dopo 33 anni dall'ultima volta è tornata nella terza serie nazionale. Quella di basket, invece, ha perso gara-2 ...Milano e Bologna travolgono Pesaro e Brindisi in gara-2. La Dinamo passa in casa della Reyer e pareggia la serie ...