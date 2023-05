Basket | Playoff Serie A 2023 | la Virtus Bologna batte ancora Brindisi e si avvicina alla semifinale

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Lafa due su due nei quarti di finale deidelladi. Dopo il nettissimo successo di due giorni fa (per 104-68), i ragazzi di Sergio Scariolo battono nuovamenteper 109-95 e si portano dunque a un passo dalle semifinali. Fondamentali per le V Nere i 18 punti di Marco Belinelli, i 17 a testa di Jordan Mickey e Milos Teodosic e i 16 punti e 8 rimbalzi di Tornike Shengelia, mentre agli ospiti non bastano i 21 di D’Angelo Harrison e i 16 di Ky Bowman. Ora si tornerà in campo venerdì 19 maggio per Gara-3. Si giocherà per la prima volta ae la compagine emiliana avrà il primo match point per passare il turno. Al Paladozza la...