Basket | Nba Boston in finale di Eastern Conference contro Miami

I Celtics vincono 112 - 88 gara - 7 con i Sixers, Tatum scatenato con 51 punti NEW YORK (STATI UNITI) - Sarà Boston a sfidare Miami Heat nella finale della Eastern Conference di. Nella decisiva gara - 7 della semifinale con i Philadelphia 76ers, i Celtics si sono imposti per 112 - 88, chiudendo così la serie sul 4 - 3. A farla da padrone l'idolo di casa Tatum, a referto ...Lo scorso marzo, laaveva comminato otto gare di sospensione per quanto mostrato da Morant sul suo profilo Instagram, con la motivazione di 'condotta dannosa nei confronti della lega' , definendo ...I Suns erano una delle squadre più perdenti della lega prima che lui ne prendesse le redini, cambiandone lo spirito e la mentalità fino a farla diventare una delle migliori squadre della. Dopo ...

La strepitosa prestazione del 25enne di St. Louis, che realizza 51 punti, è decisiva per il successo dei padroni di casa. Philadelphia cade con ...Questa notte la corsa ai playoff dei Philadelphia 76ers si è fermata con la sconfitta in Gara 7 contro i Boston Celtics. Il ko dei Sixers vale anche un nuovo record negativo per ...