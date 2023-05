Basilea-Fiorentina | semifinale Conference League | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 15 maggio 2023) Laandrà a caccia della finale digiovedì 18 maggio nella tana del. La gara sarà trasmessa sia da Sky che da DAZN. In Svizzera, la squadra di Vincenzo Italiano dovrà cercare di ribaltare il 2-1 subito al Franchi nelladi andata. In casauna finale europea manca dal 1989/90, quando vide sfumare all’ultimo atto la Coppa Uefa contro la Juventus perdendo 3-1 l’andata e pareggiando 0-0 al ritorno. L’unico successo internazionale dei toscani, invece, è datato 1960/61, quando i viola sollevarono la Coppa delle Coppe, oltre alla Mitropa Cup del 1966. Di seguito il calendario e ildidi ritorno di...

Riscatto per ladopo la beffa interna nella semifinale di andata di Conference League contro il. La Viola al 'Franchi' supera per 2 - 0 l'Udinese. Un successo firmato dai sigilli ...Ilsbanda contro il San Gallo: l'avversaria dellain semifinale di Conference League perde per 6 - 1 La vittoria contro l'Udinese fa morale per lain vista della semifinale ...I viola invece si presentano così ad una sfida da dentro - fuori di giovedì prossimo a, ... Il primo tempo è un monologo quasi ininterrotto della, che al 7 passa già in vantaggio con ...

Fiorentina-Basilea 1-2: risultato finale e highlights Virgilio Sport

La Fiorentina andrà a caccia della finale di Conference League giovedì 18 maggio nella tana del Basilea. La gara sarà trasmessa sia da Sky che da DAZN. In Svizzera, la squadra di Vincenzo Italiano dov ...Dopo il doppio 2-1 delle gare di andata, le quattro semifinaliste della Conference League 2022-23 si apprestano a tornare in campo. Giovedì 18 maggio, alle ore 21, Fiorentina e AZ Alkmaar andranno a c ...