Based on a True Story | Kaley Cuoco è ossessionata dai podcast nel primo trailer

L'8 giugno debutterà sugli schermi di Peacock la nuova serieon aStory , di cui è stato condiviso il trailer online. Nel video vengono introdotti i protagonisti seguendo Ava, la cui ossessione per i podcastcrime è evidente e conosciuta tra ...Da Craig Rosenberg, sceneggiatore di The Boys, una serie che prende di mira l'ossessione americana per ilcrimeon a......all three markets to help advertisers connect TV audiences from the biggest screen in the house to all digital channels forincremental reach and frequency. Combined with Yahoo's consent -...

Based on a True Story: il trailer della serie Peacock con Kaley Cuoco ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

L'8 giugno debutterà sugli schermi americani di Peacock la nuova serie Based on a True Story, con star Kaley Cuoco e Chris Messina, ecco il trailer. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 15/05/2023 L'8 giugno ...Kaley Cuoco e Chris Messina sono i protagonisti della serie Based on a True Story, in arrivo a giugno, di cui è stato diffuso il trailer ...