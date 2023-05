Barcellona | torna campione di Spagna dopo quattro anni

Leggi su zon

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ci sono momenti nella vita di ogni club in cui si vince tanto, e poi ci si deve fermare. In cui non è possibile essere sempre al top, in cima alle altre squadre. I motivi possono essere tanti: perché magari ciò che hai costruito è diventato obsoleto, o perché magari gli altritanto rincorrere ti hanno raggiunto, o magari ancora perché sono finiti gli stimoli. Nel calcio ciascuno di questi motivi può fare la differenza, e messi tutti insieme invece rendono perfetta la definizione di “fine di un ciclo“. Prendiamo il caso del. Il Barca è la squadra che nel corso di questiha subito il più importante cambio generazionale della storia. In breve tempo ha dovuto sostituire giocatori di assoluto livello come Xavi, Iniesta, Suarez, Neymar, Piqué, Dani Alves (salvo rire poi), e Lionel Messi. ...