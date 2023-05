Barcellona | Gavi | «Futuro? Questo è il club dei miei sogni…»

Ilha vinto la Liga grazie al successo per 4 - 2 arrivato contro l'Espanyol nell'ultimo ... Ci sarà ancora, gioiellino per il quale in questa stagione ci sono state problematiche di ...Sono dunque passati quattro anni da allora, quattro anni nei quali ilha ricercato in ... Le nuove leve poi come, Pedri, Araujo e gli altri hanno fatto il resto. Se poi ci mettiamo che ......- 1 al Bernabeu ilera a - 3 dal Madrid. Oggi, 7 mesi dopo, è a +14. Questa la formazione titolare: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets; Raphinha, Pedri,;...

I gol di Lewa, la dinastia Pedri-Gavi e Xavi alla Allegri: Barcellona, il 27esimo titolo è diverso. E Messi e Kessie... Calciomercato.com

Il Barça ieri ha vinto la Liga Spagnola, potrebbe non essere una gran novità se non che è accaduto per la prima volta dopo la dipartita di Leo Messi, a riprova del fatto che nessuno è indispensabile, ...Gavi, una delle colonne portati del Barcellona, ha dichiarato di voler vincere in futuro ancora con la formazione blaugrana ...