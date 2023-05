Barbara D’Urso | l’avete mai vista struccata? La foto acqua e sapone sconvolge il web

(Di lunedì 15 maggio 2023) Uno scatto dista facendo parlare il web: la conduttrice si è mostrata senza trucco sui social lasciando tutti senza parole. Nessuno si aspettava che lasi sarebbe mai mostrata senza trucco e senza inganno difronte al mondo intero. Invece, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha stupito tutti postando unasui social in pigiama e. Il cambiamento ha sorpreso il popolo del web, che non la immaginava assolutamente così: siamo abituati a vederla sempre sistemata e sotto le luci dei suoi studi. Scoprirla al naturale è stato del tutto sorprendente. La nota conduttrice italiana sta attraversando un periodo florido della sua vita, caratterizzato da molti cambiamenti: prendersi cura di se stessa e accettarsi fa parte di questo percorso. Ecco perché ha deciso di ...

E' andata in onda la prima puntata della settimana del rotocalco pomeridiano di Canale 5 . Ed in questa occasioneè ovviamente tornata a parlare del caso legato alla presunta veggente Gisella Cardia . Oggi in collegamento sono intervenute l'ex portavoce di quest'ultima e l'avvocato Lara Serao. Ed è ...Al momento la ragazza, però, rimane in silenzio, anche se, solo poco tempo fa, in tv, da, aveva parlato dell'amore folle col comico, ora naufragato. Tags: biancachiulli eziogreggio ...La presentatrice di Canale 5 , che è stata citata a sorpresa venerdì scorso a Pomeriggio Cinque da, si è quindi fatta una risata di gusto, e poi gli ha chiesto se oggi avesse dei piani:...