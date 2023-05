Bankitalia | a marzo debito aumenta a 2 789 | 8 miliardi +17 | 8 mld

il debito pubblico è salito di 17,8 miliardi rispetto al mese precedente, sfiorando i 2.790 ... Lo comunicaprecisando che il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (31,3 miliardi) ...Alla fine dila quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia era pari al 25,8% (dal 26,2% del mese precedente); quella detenuta dai non residenti era pari a febbraio (ultimo mese per cui ...Alla fine dila quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia era pari al 25,8% (dal 26,2% del mese precedente); quella detenuta dai non residenti era pari a febbraio (ultimo mese per cui ...

Bankitalia: a marzo debito pubblico aumenta di 17,8 miliardi su base ... Finanza.com

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - A marzo il debito pubblico è salito di 17,8 miliardi rispetto al mese precedente, sfiorando i 2.790 miliardi e toccando un nuovo record a 2.789,8 miliardi dai 2.772 miliardi di ...Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, se fosse un debito a italiano si tratterebbe di un indebitamento da ricovero, pari a 47 mila e 405 euro.