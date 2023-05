Bandiere Blu 2023 | l’11% delle più belle spiagge al mondo è in Italia

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 15 maggio 2023) Assegnate, come di consueto, leblue, quest’anno, sono addirittura 226 le località che hanno ricevuto questo riconoscimento: sedici località in più rispetto allo scorso anno. Si tratta di 226 comuni e di 458premiate, che corrispondono addirittura alpremiate a livello mondiale: esatto,piùalsi trova in. Lebluregione per regione Un dato molto positivo quello legato ai nuovi ingressi, cui si aggiungono le 21blu sui laghini, che vedono nel4 new entry. Questo prestigioso ...