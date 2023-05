Backlash | quando Bad Bunny diventa mattatore sul ring della WWE

(Di lunedì 15 maggio 2023) Da rapper e artista più ascoltato al mondo su Spotify a superstarWWE. Badha infiammato il pubblico di casa di Porto Rico con una prestazione memorabile in quel di. Archiviata la pratica WrestleMania a Hollywood, un successo globale di incassi e visualizzazioni social, la WWE è tornata a dare spettacolo con i suoi show, questa volta oltreoceano. Sabato 6 maggio, in diretta dal Coliseo de Puerto Rico de San Juan, è andata in scena l'edizione 2023 di, storico Premium Live Eventcompagnia. Entusiasti e caldissimi i tifosi portoricani che sono tornati a vedere uno show WWE dal lontano 2005, anno in cui si tenne New Year's Revolution. Protagonista assoluto l'idolo di casa Bad, rapper, artista più ascoltato al mondo in streaming, attore e soprattutto ...

The Eradicator racconta come ha vissuto la sua esperienza a Backlash insieme a Zelina Vega, con un timore nel cuore che si è poi trasformato in emozione ...La compagnia dei McMahon sta continuando ad avere un successo enorme con i Premium Live Event fuori dagli Stati Unit i, come quando ha fatto Clash at the Castle a Cardiff in Galles, oppure più di rece ...