(Di lunedì 15 maggio 2023)come non lo avete mai ascoltato. 'Mai come in quest'album mi sono sentito me stesso', dice il cantautore genovese. Quest'album è 'Archi e frecce', unadi hitane dagli esordi (...

contro il sistema, anti - estabilishment, fuori dal giro e dal coro. Cosa passerà in radio di questo disco'Non so. So soltanto che un tempo la radio era uno strumento che ti dava ...... distribuito da Egea Music), ilalbum insieme all'Alter Echo String Quartet. Inequivocabilmente. Ma attenzione, nulla di ciò che fanasce per catturare l'ingenuo wow dei facilmente ...Altri invece potrebbero dover aspettare la fine del mese per conoscere il volto del loro... esponente al tempo dell'Udc, Mario. Anche Pomezia segna il traguardo dei 10 anni, qui però a ...

Baccini, il nuovo disco: «Dicevano che ero da pianobar, ma l'ironia in questo Paese è merce di serie B» leggo.it

Baccini come non lo avete mai ascoltato. «Mai come in quest’album mi sono sentito me stesso», dice il cantautore genovese. Quest’album è “Archi e ...Elezioni Fiumicino 2023, iniziato il conto alla rovescia per l’elezione del nuovo Sindaco della città. Nel comune del litorale romano saranno quattro i candidati alla carica di Primo Cittadino e tutto ...