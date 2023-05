(Di lunedì 15 maggio 2023) Oggi lehanno sfiorato il +14% e l'Indipendente di Borsa casualmente le aveva in portafoglio. In realtà dietro c'è un ragionamento semplice: lesono stabili sotto il profilo reddituale da 10 anni a questa parte e hanno deviato dalle righe solo negli ultimi esercizi

Tra le miglioriitaliane a grande capitalizzazione, vola Recordati , con una marcata ... In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano,(+13,88%), Cembre (+4,65%), ......in conseguenza alla variazione del capitale dell'istituto a seguito dell'annullamento di... Al segmento STAR spicca l'ottima performance di(+13,9% a 15,42 euro) , in seguito alle nuove ...Da segnalare nel resto del listino il balzo di+9,5% . in scia alla decisione del cda di avviare un programma di buyback su massimi 3,3 milioni di, pari al 5% circa del capitale sociale. ...

Azioni Marr: abbiamo azzeccato la previsione! - ilGiornale.it ilGiornale.it

Oggi le azioni Marr hanno sfiorato il +14% e l'Indipendente di Borsa casualmente le aveva in portafoglio. In realtà dietro c'è un ragionamento semplice: le azioni Marr sono stabili sotto il profilo re ...Tra i titoli a media capitalizzazione è corsa all'acquisto per uno in particolare che vola dopo la trimestrale.