Aviatico | Mattia Carrara confermato sindaco | “Grande gioia | premiato il lavoro svolto”

(Di lunedì 15 maggio 2023)è statoad. Alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio ha vinto alla guida della lista “Cambia vento” ottenendo 250 voti, mentre lo sfidante, Stefano Dentella (lista “Insieme per il futuro”) si è fermato a 93 voti. Sono 4 le schede nulle e 2 quelle bianche. Appena ha appreso il verdetto,commenta: “È unache premia ildi gruppoda tante persone che si sono dedicate a un paese che era in uno stato di commissariamento quando ci siamo insediati nel 2018. Sin dall’inizio, abbiamo avviato una grossa opera di risanamento finanziario proprio per far fronte a questa situazione”. “Colgo l’occasione – aggiunge ...

Aviatico verso le elezioni, Mattia Carrara: “Le mie priorità per il bene del paese” BergamoNews.it

Alle 15 urne chiuse e al via lo spoglio: ecco chi ha vinto. Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio ...Bergamo, 14 maggio 2023 – Al via una nuova tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Urne aperte oggi, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In Lombardia si vota in ...