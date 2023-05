Autovettura in transito in fiamme | paura in Irpinia

Approfitta di questoper imparare a dare alle cose la giusta importanza: né troppo né ... per renderli più confortevoli, potrebbe essere necessario acquistare una nuova. I rapporti ...* * * Nella notte del 12 maggio, personale delle Volanti veniva inviato in viaper la segnalazione di un furto in atto su un'. In particolare, veniva segnalata una persona, della ...Nella notte del 12 maggio, personale delle Volanti di Catania veniva inviato in viaper la segnalazione di un furto in atto su un'. In particolare, veniva segnalata una persona, della quale veniva fornita una descrizione, che aveva appena infranto il finestrino di ...

Cassano Irpino, in fiamme autovettura in transito AvellinoToday

Colpito da malore in strada, un 52enne, si accascia e viene travolto da un’auto in transito. L’episodio si è verificato poco dopo le 13.30 in via Cavour a Lecce, ed ha ...Per fortuna non ha colpito altre auto in transito. A bordo c'erano anche altri due passeggeri che hanno ricorso alle cure sanitarie del 118, ma non sarebbero in gravi condizioni. La donna è rimasta ...