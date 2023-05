Sono stati oltre 60 i km disorvolati, 5 i modelli di droni testati, 26 i diversi obiettivi monitorati e 79 i voli effettuati, per un totale di circa 16 ore effettive, di cui oltre 3 in ...Anche l'accesso alle, ai centri commerciali e ai ristoranti nelle vicinanze può ... Poter contare su un agente immobiliare cheil valore della tua casa è meno dettagliato di quello che ...Sono stati oltre 60 i km disorvolati, 5 i modelli di droni testati, 26 i diversi obiettivi monitorati e 79 i voli effettuati, per un totale di circa 16 ore effettive, di cui oltre 3 in ...

Il Governo valuta di alzare il limite a 150 km/h in autostrada ... Car Carrozzeria

Autostrade valuta i droni per controllare il traffico in Liguria. Completata la prima parte del programma Falco, un sistema sperimentale.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...