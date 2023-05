Auto contro sbarra in disuso a Marigliano | morta 22enne alla guida

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna giovane di 22 anni èla scorsa notte in un incidente avvenuto a(Napoli), in via Nuova del Bosco. La vittima stava percorrendo a bordo della propria Panda una strada sterrata, ma la vettura ha urtato violentementeunain, che ha perforato l’abitacolo causando la morte della. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Su disposizione dell’rità giudiziaria i militari hanno sequestrato l’utilitaria e la salma, che sarà sottoposta adpsia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

