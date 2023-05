Auto contro guard rail sulla A30 | morti due minori

(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - È morto nella notte in ospedale un ragazzo di 16 anni di Pagani, nel Salernitano, che era a bordo dell'che, nella serata di ieri, è finita, per cause ancora da chiarire,ilnei pressi dello svincolo di Mercato San SeverinoA30 Caserta-Salerno in direzione Nord. Si aggrava, così, il bilancio dell'incidente stradale in cui ha perso la vita anche una ragazzina di 13 anni. Nell'viaggiavano cinque persone. Il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco, in un post social di poco fa, scrive che "un'immensa tragedia ha colpito le nostre comunita'". Restano gravi, intanto, le condizioni del fratello della ragazzina, un bimbo di 7 anni ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, e quelle della mamma, ricoverata prima al nosocomio ...

AGI - È morto nella notte in ospedale un ragazzo di 16 anni di Pagani, nel Salernitano, che era a bordo dell'che, nella serata di ieri, è finita, per cause ancora da chiarire,il guard rail nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino sulla A30 Caserta - Salerno in direzione Nord. Si aggrava,...

Tragico incidente stradale a Marigliano nella tardissimo serra di ieri I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a via Nuova del Bosco intorno alle 23,30. Poco prima una r ...