Vienna, 15 mag. - Ladi Adolf Hitler è stata trasmessa dagli altoparlanti di un treno espresso della linea Bregenz - Vienna in. L'inquietante incidente, con i passeggeri costretti ad ascoltare estratti dei ......10.30 alle 18.00 Palazzo Chiericati Jazz e dintorni ore 11.30 Quartetto Peer Valentina Fin...Mozart - Adagio dal Concerto in la maggiore KV 488 Andrea Menichelli imprenditore (Italia/) ...... Quartararo dovrebbe prendere un aereo per il Giappone e Marc Marquez uno per l'di Cosimo ... Rubén è allenato, tonico, ha unada ballerino di tango - bassa e roca, con un forte accento ...

Austria, voce di Hitler risuona in altoparlanti treno per Vienna Adnkronos

Uno scherzo del quale non si conoscono ancora gli autori, che sta facendo molto discutere oltralpe: a bordo di un treno espresso della linea Bregenz-Vienna, in Austria, dagli altoparlanti è risuonata ...La voce di Adolf Hitler è stata trasmessa dagli altoparlanti di un treno espresso della linea Bregenz-Vienna in Austria ...