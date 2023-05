Australia da scoprire

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un canguro in riva al mare. La grande barriera corallina ripresa dall’alto. Le spettacolari Jim Jim falls. Ecco alcune delle 28 immagini esposte lungo corso Vittorio Emanuele a Milano fino al 31 maggio per la mostra Come and Say G'day, dedicata alle bellezze dell’, che propone le icone più conosciute del Paese, dall'Opera house di Sydney, a Uluru nel Red centre, alla fauna selvatica endemica, alle spiagge assolate, alla barriera corallina e alla cultura vivente più antica al mondo delle popolazioni aborigene e degli abitanti delle isole dello Stretto di Torres. Come ha spiegato Eva Seller, continental Europe regional general manager di Tourism, l’esposizione è stata progettata per ispirare e stimolare gli italiani a prenotare la loro prossima avventura in. "A meno di 100 giorni dall'inizio della Fifa ...