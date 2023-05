Attentato nel Lugansk; ferito Igor Kornet

2023 - 05 - 15 15:45:13 Ministro dell'interno del Lugansk ferito in unL'agenzia di ... Igor Kornet, sarebbe stato 'gravemente ferito' in un 'tentativo di omicidio'centro di Lugansk e ...A LUHANSK - Il ministro degli Interni dell'amministrazione filorussa di Luhansk è stato gravemente ferito in uncentro del capoluogo ed è stato ricoverato in terapia ...... Kornet, ora ricoverato in terapia intensiva Per quel che riguarda invece le notizie 'dal campo' , oggi l'agenzia di stampa russa 'Tass', ha reso noto che, a seguito di unavvenuto...

AGI - Igor Kornet, capo a interim del ministero degli interni di Lugansk installato dai russi nel Donetsk, è rimasto ferito nell ... riferito all'agenzia russa Tass che si è trattato di "un attentato" ...Attentato contro il ministro del Lugansk Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale russa Tass, che ha citato una fonte nelle forze dell'ordine regionali, Kornet sarebbe stato "gravemente ...