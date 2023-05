ATP Roma | perché sono state sospese le partite di Musetti e Sonego | qual era il punteggio?

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il meteo non vuole assolutamente lasciare in pace gli Internazionali d’Italia. Dopo una giornata alquanto complicata, con dei nuvoloni neri chestati ospiti speciali delledi oggi sul Foro Italico, alla fine la pioggia è tornata a scorrere durante la sessione serale, con le tredel tabellone singolare maschile cheinterrotte. Due gli italiani che erano in campo in questo momento, Lorenzoe Lorenzo, rispettivamente contro Frances Tiafoe e Stefanos Tsitsipas. Seppur le due sfide non sifermate nello stesso momento, con una decisione alquanto particolare. Partiamo dal torinese, che ha visto il suo match interrompersi dopo il 6-3 della prima frazione sul campo centrale. Per un po’ i due contendenti hanno ...