ATP Roma | Fabian Marozsan | “Oggi è stato tutto perfetto | non so cosa sia successo nel tie-break”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Una partita che vale un’intera carriera.quest’ha compiuto un’impresa a dir poco clamorosa, sconfiggendo il fenomeno Carlos Alcaraz sul campo centrale del Foro Italico al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023. Il carneade ungherese n.135 del ranking ATP ha dato spettacolo, dominando l’incontro con un tennis estremamente aggressivo e spettacolare che gli ha permesso di imporsi per 6-3 7-6. “Non è facile dire qual. Sono davvero molto felice. Non potevo immaginarequesto, era il mio sogno la scorsa notte. Ora è vero e sono molto, molto felice. Ho solo provato a fare qualdi speciale, magari vincendo qualche game o un set o qualdel genere, e ora ho appena battuto il numero 2 del mondo“, le prime parole a caldo del 23enne ...

Anche Musetti continua il torneo casalingo anche per la seconda settimana. Il suo prossimo avversario sarà il tennista americano Francis Tiafoe, numero 12 al mondo.