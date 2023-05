ATP Roma | come cambia il tabellone con l’eliminazione di Alcaraz Tsitsipas gongola | Musetti deve provarci

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un qualcosa di inaspettato. Non ci sono dubbi che l’uscita di scena di Carlos(n.1 del mondo), contro l’ungherese Fabian Marozsan, fosse del tutto inaspettata. Il magiaro ha sfoderato una prestazione stellare e per Carlitos non c’è stato nulla da fare, completamente sopraffatto dal tennis strepitoso sciorinato dal suo avversario. Cosa prova nelquesto riscontro? Un bel terremoto, se andiamo a vedere la parte bassa., testa di serie n.2, avrebbe dovuto affrontare negli ottavi di finale il croato Borna Coric, che aveva sconfitto a Madrid la settimana passata. Non ci sarà questo incrocio e l‘ottavo tra Coric e Marozsan non faceva parte delle previsioni. Una situazione che potrebbe sorridere al greco Stefanos. L’ellenico, in serata, è impegnato nel terzo turno contro Lorenzo Sonego. ...