ATP Roma 2023 | la pioggia interrompe il programma | tre partite sospese | superlavoro domani per Musetti e Sonego

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) E alla fine, laha avuto la meglio. Si chiude qui, dopo più di un’ora di attesa, il lunedì degli Internazionali d’Italia a causa del maltempo abbattutosi sul Foro Italico di, con ildiche verrà inevitabilmente stravolto per recuperare lenon concluse in questa serata. Tre le sfide concluse prima del canonico game set and match; sul campo centrale Lorenzoaveva appena concluso la prima frazione sotto 6-3 contro il greco Stefanos Tsitsipas, mentre sulla Grand Stand Arena Lorenzoera avanti di un break nel terzo set con il punteggio di 5-7 6-4 2-1 contro Frances Tiafoe. Interrotta anche la sfida sul Pietrangeli tra Alexander Zverev e J.J. Wolf, con il tedesco che aveva vinto 6-4 il primo set mentre si era sul 3-3 nel ...