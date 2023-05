ATP Roma 2023 | Cecchinato si ferma al terzo turno contro il tedesco Hanfmann

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il sogno di Marcodi raggiungere gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italiasi è infranto sotto i colpi di Yannick. Il numero 101 del mondo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. Ilsi conun giustiziere degli azzurri, visto che a Madrid aveva battuto Lorenzo Musetti e nelle qualificazioni al Foro Italico ha superato Julian Ocleppo.ha concesso davvero troppo palle break (15), chiudendo con 39 colpi vincenti ed undici errori non forzati. Ilha ottenuto molto dalla sua prima e sono stati addirittura 46 i vincenti per, che ha avuto dodici errori non forzati. Un inizio di partita complicato per, che ...

Musetti - Tiafoe è un match valido per il terzo turno del torneoMasters 1000 di: orario, pronostici, diretta tv e streaming. Buona la prima per Lorenzo Musetti , tra i giocatori più attesi del Masters 1000 romano. Ieri l'azzurro, che ha debuttato ...Jannik Sinner sfida un altro campione al Foro Italico, e non della classifica. L'azzurro incrocera' infatti la racchetta di padel con Francesco Totti, appassionato di questa ...capitano della, ...... location degli Internazionali d'Italia 2023 a. I due non solo non si sono scambiati un ... Tra i due non scorre buon senso fin dal loro primo incontro a livello, in cui Medvedev si scagliò ...

Dopo Golubev (n° 62 del mondo) il tennista biellese batte anche Gianluca Mager e accede al main draw del secondo torneo consecutivo ...