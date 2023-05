ATP Roma 2023 | adios Alcaraz! Lo sconosciuto Fabian Marozsan elimina lo spagnolo in due set!

(Di lunedì 15 maggio 2023) Una grande sorpresa. E’ finita nel terzo turno degli Internazionali d’Italial’avventura del n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. Lo, infatti, è stato battuto dall’ungherese(n.135 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-6 (4) in 1 ora e 42 minuti di partita. Un match nel quale si è fatto fatica a credere ai propri occhi per il livello espresso dal magiaro. Ci ha provato Alcaraz, ma oggi il suo livello di gioco non era tale da contrastare un tennista che ha disegnato tennis “sulle nuvole” e si è meritato la vittoria senza e senza ma. Sarà quindi il sorprendente ungherese ad affrontare negli ottavi di finale del torneo capitolino Borna Coric. Nel primo set il magiaro è costretto ad annullare un palla break in apertura, ma ben supportato dal servizio la cancella. Da quel momento sale in cattedra ...

Carlos Alcaraz esce di scena al terzo turno degli Internazionali Bnl d'Italia, torneoMasters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. Al via la nuova campagna tv 'È più bello tornara a casa con Sky': lo spot diretto dal regista Xavier ...Fabian Marozsan asta giocando il primo main drawdella sua carriera , contro Moutet ha ottenuto la sua prima vittoria a questo livello e pochi giorni dopo mette a segno una delle imprese ...- Marozsan firma l'impresa contro Alcaraz La seconda frazione di gioco ha messo in scena lo stesso spettacolo: Marozsan ha spinto come se non ci fosse un domani e presentato un tennis tanto ...

ATP Roma, i risultati di oggi degli Internazionali di tennis: Alcaraz ko con Marozsan Sky Sport

Classe 1999, Fabian Marozsan a Roma sta disputando il primo torneo ATP della sua carriera. Il numero 135 al mondo non aveva mai vinto un incontro in carriera, ma agli Internazionali ne ha vinti tre di ...Una grande sorpresa. E' finita nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2023 l'avventura del n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, è stato battuto dall'ungherese Fabian Marozsan (n ...