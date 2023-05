Atletica | Mattia Furlani conferma | “Ho scelto il salto in lungo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nel corso dell’evento “Sky inclusion days con figli ? genitori“, organizzato da Sky in collaborazione con l’associazione non profit Lidia Dice,ha dato conferme circa i suoi prossimi traguardi. Come aveva già dichiarato ai microfoni di OA Sport, la scelta train alto einè stata fatta nei confronti della disciplina con maggiori margini di miglioramento, cioè il. Da questo punto di vista, il talentuoso atleta nostrano ha dato ulteriori indicazioni a riguardo, nell’intervista a Daniele Cassioli: “Nasco saltatore in alto, è la mia disciplina preferita, ma ho imparato anche ad apprezzare ilin. Adesso è arrivato il momento della scelta e ho deciso per ilin, ...