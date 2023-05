(Di lunedì 15 maggio 2023) Parata di stelle al, la terza tappa della Diamond League che andrà in scena ail prossimo 2 giugno. L’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea, valido per il massimo circuito internazionale itinerante dileggera, prevede la presenza di ben 15e 31 vincitori di ori mondiali. Allo Stadio Ridolfi del capoluogo toscano assisteremo a una serata davvero imperdibile. I 100 metri sono la gara più attesa, con il rovente duello tra Marcell(Campione Olimpico) e Fred(Campione del Mondo). Nel mezzo anche l’altro statunitense Travyon Bromell (detentore del diamantone), il keniano Ferdinand Omanyala (primatista mondiale stagionale con il 9.84 di sabato scorso), il sudafricano Akani Simone, ...

Firenze sarà il centro dell'mondiale nel prossimoGala il 2 giugno . Nell'evento dedicato a Pietro Mennea, nei giorni scorsi erano stati anticipati alcuni grandi protagonisti i vari Marcell Jacobs e Filippo Tortu ...... forse il più grande allenatore didel mondo, nonché leggendario portavoce di Nike. ... tra questi: la pellicola per cui Hanks ottenne l'Oscar® e ilGlobe come miglior attore ...... poi è il turno dei tornei ATP di tennis, del Qatar Masters di Golf, del motomondiale sulla pista di Losail e dellaLeague di. Tutte esclusive di Al"Khelaifi. Ma il diamante di questa ...

Atletica, Golden Gala: parterre stellare a Firenze. Startlist con 15 Campioni Olimpici: Jacobs sfida Kerley OA Sport

Parata di stelle al Golden Gala, la terza tappa della Diamond League che andrà in scena a Firenze il prossimo 2 giugno. L'evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea, valido per il massimo circuit ...“Coraggioso è il termine giusto! Il livello degli avversari è astronomico, trovarmi al fianco di questi personaggi è un motivo d’orgoglio”. Non ha paura di nulla, Samuele Ceccarelli. L’uomo delle sorp ...