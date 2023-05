Atalanta | la Champions a -7 | non è fallimento | ma un’occasione mancata

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 maggio 2023) È sempre stata lì. A volte prima, poi un po’ più dietro. Sembrava uscita dalla corsa, ci è rientrata. Ora, però, l’e laLeague si sono allontanate probabilmente in maniera definitiva: 7 punti da recuperare nelle ultimo trittico di giornate sembrano troppi. Nel migliore dei casi, la Dea toccherà quota 67 punti, nel peggiore resterà a 58. Basta un punto per eguagliare l’anno scorso, due per pareggiare il 2018, tre per superare entrambe le annate. Il settimo posto sembra comunque garantito, ma non è detto che possa bastare per qualificarsi per una competizione europea. Dipenderà dalla Fiorentina, che finirà probabilmente dietro in classifica, ma è finalista di Coppa Italia e semifinalista di Conference League. Vincendo una delle due andrebbe di diritto in Europa League, strappando il pass alla Dea, che resterebbe per un’altra stagione ...