Commenta per primo Il Napoli fa sul serio per il centrocampista e trequartista dell'Teun Koopmeiners, vicecapocannoniere della squadra, 7 gol nel sacco come Højlund. La società scudettata ha già avviato i contatti col club bergamasco, che valuta l'olandese 40 milioni ...Il numero dei punti che l'ha perso nel secondo tempo in questa stagione: un calo troppo evidente per essere ignorato Una Dea troppo brutta per essere vera, ma soprattutto dalla sua parte ha in negativo un fatto tanto ...dove vedere la sfida di Serie A trae Verona. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà sabato sera L'deve riscattarsi il prima possibile per non perdere il treno ...

Atalanta, ecco quanto serve al Napoli per Koopmeiners Calciomercato.com

Con il calendario sfalsato non si possono più fare grandi paragoni, ma parlano i numeri: l'ex West Ham si presentò con due gol di fila alla terza e alla quarta giornata tra Cremonese e Atalanta, ...