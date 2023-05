(Di lunedì 15 maggio 2023), 16 maggio, parte la trattativa per il rinnovo del CCNI relativo alle2023. Previsto infatti il primofra amministrazioni e. L'articolo .

Il contratto in questione riguarda la mobilità annuale del personale docente educativo e Ata a tempo indeterminato ovvero le operazioni finalizzate alle utilizzazioni e alle...Si parte con la trattativa per il CCNIe utilizzazioni: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha infatti previsto il primo incontro con le organizzazioni sindacali il 16 maggio. L'appuntamento è molto ......27 ) Concorso abilitante sparito e noi Ingabbiati di ruolo ( 57:10 ) Quando sapremo se le graduatorie di merito 2020 saranno rese ad esaurimento ( 57:55 )interprovinciali ...

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti, domani incontro sindacati-Ministero. I nodi da sciogliere Orizzonte Scuola

5, comma 1 – lettera b) della legge regionale 8.3.1993, n. 12 per il personale docente appartenente ai ruoli dello Stato richiedente l’assegnazione provvisoria a scuole della Regione Valle d’Aosta per ...Si svolgerà nel pomeriggio di martedì 16 maggio un incontro tra il ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali per l’apertura delle trattative sul rinnovo del CCNI relativo agli anni s ...