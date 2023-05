Aspettando Erdogan | in Turchia s' impone un' alleanza di destra e islamista più radicale

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 maggio 2023) I voti dall'estero possono avvicinare ulteriormente il presidente uscente al 50%. Ha ricevuto più voti in 51 province, K?l?çdaro?lu solo in 30 (tredici dei quali feudi curdi). Cresce il sentimento nazionalista, sorprende il risultato personale del terzo incomodo Sinan O?an, ma non del suo partito. Ballottaggio il 28 maggio